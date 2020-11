Slordige Oranje-basketballers laten grote kans op EK liggen

De Nederlandse basketballers hebben zich nog niet kunnen plaatsen voor het EK van volgend jaar in Georgië, Tsjechië en Duitsland. Na de zege van vrijdag op Zweden ging de ploeg van bondscoach Maurizio Buscaglia met 71-73 onderuit tegen Turkije. Bij winst zou Oranje zeker zijn geweest van EK-deelname.

In Istanbul had Nederland het de hele wedstrijd lastig met de Turken, die al hun wedstrijden tot nu toe hadden verloren. Nederland was in het vorige duel met 72-65 te sterk voor de Turken.

Na een matig eerste kwart, dat Nederland afsloot met tien punten achterstand, werd het gat in het tweede kwart teruggebracht tot twee punten.

Nieuwe kans in februari

Daarna was het de hele tijd stuivertje wisselen, totdat Turkije in het laatste kwart de marge op zes had gebracht. Nederland, dat in totaal maar liefst 23 keer de bal verspeelde, wist niet meer dichterbij te komen.

Nederland krijgt volgend jaar een nieuwe kans om zich te plaatsen. Dan staan de laatste duels tegen Kroatië (20 februari) en Zweden (22 februari) op het programma. De eerste drie uit de poule gaan naar het EK.

Het Nederlands team deed sinds 1989 één keer mee aan het EK. Dat was in 2015. Toen eindigde Oranje als 21ste.