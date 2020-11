Nipte zege Groningen op Willem II, dat amper voor gevaar zorgt

FC Groningen is virtueel de topzeven van de eredivisie binnengedrongen met een 1-0 thuisoverwinning op Willem II. Ahmed El Messaoudi maakte na rust het enige doelpunt.

AZ kan bij winst op Heracles Almelo later op zondag op gelijke hoogte met Groningen komen.

Willem II won in januari voor het laatst een uitduel en ook in Groningen hadden de Tilburgers weinig tot niets in te brengen. Groningen gaf verdedigend niets weg en was constant gevaarlijk.

Broers Van Kaam voor het eerst samen

Alleen al in het eerste kwartier waren Damil Dankerlui, Joël van Kaam (die voor het eerst samen met zijn broer Daniël in de basis stond) en Patrick Joosten dicht bij de 1-0.