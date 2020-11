Feyenoord ontsnapt in De Kuip aan nederlaag tegen FC Utrecht (1-1)

Ook in het vervolg van de eerste helft zwijnde Feyenoord. Bart Ramselaar had de bal voor het intikken, maar kwam net tekort en Gyrano Kerk stuitte op doelman Nick Marsman. Aangever Mahi bleek achteraf buitenspel te staan.

Advocaat is daardoor nu 24 eredivisiewedstrijden op rij ongeslagen en nog zeven duels verwijderd van het stokoude record van Ernst Happel, die in zijn eerste 31 ontmoetingen als Feyenoord-trainer niet verloor.

Feyenoord, met basisdebutanten George Johnston en Jordy Wehrmann, zette daar vrijwel niets tegenover en het was dan ook niet verwonderlijk dat Utrecht alsnog de trekker overhaalde. Mark van der Maarel toonde zich alert na een hoekschop, waarbij de bal smoorde in het strafschopgebied.

Even later had het 0-2 moeten staan in De Kuip. Feyenoord had het aan Marsman te danken dat dat niet gebeurde. De vervanger van de nog altijd geblesseerde Justin Bijlow hield Ramselaar op knappe wijze van scoren af.