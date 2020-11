Messi brengt fraai eerbetoon aan Maradona bij overwinning Barcelona

FC Barcelona heeft zich in de Spaanse competitie herpakt van de nederlaag bij Atlético Madrid door thuis met 4-0 te winnen van Osasuna. Antoine Griezmann maakte de mooiste goal, maar het moment van de wedstrijd kwam van Lionel Messi.

De Argentijn zorgde een kwartier voor tijd voor de 4-0 en greep dat moment aan om een eerbetoon te brengen aan zijn overleden landgenoot Diego Maradona.

Messi trok zijn Barça-shirt uit en droeg daaronder het shirt van Newell's Old Boys met rugnummer 10. Het is de Argentijnse club waar hij zelf ooit begon met voetballen en waar Maradona ook even speelde. Met nummer 10.

Messi doet bijna de 'Hand van God'

Bij de 1-0 van Martin Braithwaite deed Messi ook al aan Maradona denken. Hij probeerde de bal tevergeefs met de hand te raken toen die met een boog over Osasuna-keeper Sergio Herrera heen klutste.