Leerdam verslaat Kok op laatste afstand en grijpt tweede nationale sprinttitel

Jutta Leerdam heeft in Heerenveen haar tweede nationale sprinttitel veroverd. Bij de Daikin NK sprint versloeg de 21-jarige Leerdam haar rivale Femke Kok dankzij een sterke tweede 1.000 meter.

De 20-jarige Kok, die de eerste drie afstanden van het sprinttoernooi nipt had gewonnen van Leerdam, verdedigde op de slotafstand een voorsprong van 0,31 seconde op haar rivale, de regerend wereldkampioene op de 1.000 meter.

Die marge bleek niet genoeg: Kok stortte in de slotfase van haar race in en verloor maar liefst 1,40 seconde. Leerdam snelde in 1.14,13 naar de winst en mag zich net als in 2019 de beste sprintster van Nederland noemen.

Hoog niveau

Het sprinttoernooi bij de vrouwen stond in het teken van de strijd tussen Leerdam en Kok, die beiden een zeer hoog niveau haalden. Leerdam verbeterde met haar puntentotaal zelfs het baanrecord, dat sinds de WK sprint van februari vorig jaar in handen was van de Japanse topsprintster Nao Kodaira.

Voor de overige schaatssters was de derde plaats het hoogst haalbare.