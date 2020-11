Kok boekt derde zege op NK sprint, maar Leerdam blijft in haar spoor

Kok won gisteren de 500 meter en de 1.000 meter met een kleine marge op Leerdam. En ook op de tweede 500 meter ging de zege nipt naar de 20-jarige Kok. In een rechtstreeks duel met Leerdam klokte de Nederlands kampioene op de kortste afstand 37,52.

Het vrouwentoernooi bij de Daikin NK sprint blijft tot de laatste afstand spannend. Femke Kok gaat na drie races nog steeds aan de leiding, maar het verschil met haar rivale Leerdam is klein. Leerdam moet op de afsluitende 1.000 meter 0,31 seconde goedmaken om haar tweede nationale sprinttitel te pakken.

Later vanmiddag wordt de strijd om de nationale sprinttitel beslist op de afsluitende 1.000 meter, die om 16.30 uur van start gaat.

Kok verdedigt daar een voorsprong van 0,31 seconde op de regerend wereldkampioene op de 1.000 meter. Gisteren was Kok op die afstand 0,11 seconde sneller dan Leerdam, die wel wat last van materiaalpech had.

"Ik ga heel erg mijn best doen om die voorsprong vast te houden", zei Kok na de 500 meter. "Mijn weekend kan eigenlijk al bijna niet meer stuk. Ik heb drie afstanden gewonnen. Ik ga gewoon nog een keer knallen op de duizend en dan zien we wel wat het wordt."

Schulting weer sterk

Het gat tussen sprintkanonnen Kok en Leerdam en de rest van het veld is zo groot, dat voor de overige schaatsers de derde plaats het hoogst haalbare is.

Suzanne Schulting heeft na drie afstanden de beste papieren voor het brons. De olympisch en wereldkampioene shorttrack sloot de eerste dag van de NK dankzij twee persoonlijk records af met een derde plaats in het klassement.

En ook op de tweede 500 meter maakte de 23-jarige Schulting indruk. In 38,35 reed ze naar de vierde tijd én klokte ze opnieuw een persoonlijk record.