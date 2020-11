Formule 1-coureur Grosjean ontsnapt uit vlammenzee na megacrash

Formule 1-coureur Romain Grosjean is bij de Grand Prix van Bahrein aan de dood ontsnapt. De Fransman van het Haas-team schoot vlak na de start van de baan. Daarbij brak zijn auto in tweeën en volgde een enorme explosie.

Haas liet weten dat Grosjean slechts wat lichte brandwonden op zijn handen en enkels heeft en verder niks aan de crash heeft overgehouden.

"Romain is op weg naar het ziekenhuis, maar hij is verder oké", zei teambaas Günther Steiner van Haas Formula One Team. "Hij heeft brandwonden op zijn handen en enkels, maar is volledig bij bewustzijn. Dit heb ik nog nooit gezien. Ongelofelijk. Natuurlijk is hij zwaar geraakt. Ik wil de reddingswerkers bedanken die heel snel bij hem waren. De marshals en de mensen van de FIA hebben het geweldig gedaan. Het was heel beangstigend."

Race gestaakt

De race werd meteen na het incident gestaakt. De andere Formule 1-coureurs zijn met rode vlaggen terug naar de pitsstraat gestuurd. Het is jaren geleden dat er in de Formule 1 zo'n grote crash plaatsvond.

Bij de start bleef Lewis Hamilton op de eerste plek. Max Verstappen nam de tweede plaats over van Valtteri Bottas.