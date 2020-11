'Aanklacht en huiszoeking bij lijfarts overleden Maradona'

Leopoldo Luque, de lijfarts van de woensdag overleden Diego Maradona, is officieel aangeklaagd. Dat melden verschillende Argentijnse media.

In het onderzoek naar mogelijke nalatigheid bij de dood van Maradona heeft de Argentijnse politie een huiszoeking gedaan in het huis en kantoor van Luque. De arts was afgelopen maanden verantwoordelijk voor de gezondheidstoestand van het Argentijnse voetbalfenomeen.

Hersenbloeding

Maradona, die na zijn voetballoopbaan vaak met gezondheidsproblemen kampte, werd begin november getroffen door een hersenbloeding. Als gevolg daarvan werd hij opgenomen in het ziekenhuis van La Plata en geopereerd door Luque.

Maradona herstelde thuis in Tigre, maar werd woensdag getroffen door een hartaanval. Een van de beste spelers die de voetballerij heeft voortgebracht, overleed op 60-jarige leeftijd.