De Graafschap bij FC Eindhoven onderuit in blessuretijd

De Graafschap heeft op bezoek bij FC Eindhoven diep in blessuretijd een nederlaag moeten slikken. De ingevallen Pieter Bogaers schoot de bal knap met links tegen de touwen: 3-2.

Na de snelle openingstreffer van Elmo Lieftink leek er geen vuiltje aan de lucht voor De Graafschap, maar FC Eindhoven knokte zich terug in het duel. Jacky Donkor maakte na een individuele actie de gelijkmaker.

Een doelpunt van De Graafschap-verdediger Ted van de Pavert werd na bijna een half uur spelen wegens een vermeende overtreding afgekeurd. FC Eindhoven kwam goed weg en nam na rust verdiend de leiding. Maarten Peijnenburg kopte raak uit een corner.

Doelpuntrijke slotfase

In de slotfase kon De Graafschap juichen toen Jasper van Heertum op zijn beurt raak knikte uit een hoekschop. Daryl van Mieghem stuitte een minuut later op Eindhoven-goalie Ruud Swinkels, waardoor er geen winnaar uit de bus leek te rollen. Totdat Bogaers diep in blessuretijd de Doetinchemmers in rouw dompelde.

De Graafschap verzuimde zo om in punten gelijk te komen met Cambuur en Almere City en zakte zelfs naar plek vier in de Keuken Kampioen Divisie, achter NAC Breda.