Nieuwe talkshow met Fidan Ekiz en Renze Klamer op tijdstip DWDD

Er komt vanaf 31 augustus een nieuwe, dagelijkse talkshow op NPO 1 van 19.00 tot 20.00 uur. Het programma wordt gepresenteerd door Fidan Ekiz en Renze Klamer. Beiden bevestigen berichtgeving in het AD hierover op Twitter.

Met de invulling van het goedbekeken tijdslot is een opvolger gevonden voor het succesvolle De Wereld Draait Door, dat in maart na vijftien jaar is gestopt. Het nieuwe programma wordt net als DWDD gemaakt door BNNVARA.

De bedoeling is dat de talkshow afwisselend wordt uitgezonden met M, gepresenteerd door Margriet van der Linden. Dat programma van KRO-NCRV was de afgelopen maanden ook te zien op NPO 1.