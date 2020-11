Brand en Vanthourenhout winnen eerste wereldbekercross van het seizoen

In verschillende klassementen werden sinds eind september al veldritten gereden, maar niet eerder in de wereldbeker. In het coronaseizoen staan voorlopig vijf wereldbekercrossen op de kalender.

De zege van Brand is haar derde op rij. Zaterdag won ze in Kortrijk een wedstrijd in de X²O Trofee, vorig weekeinde boekte Brand ook een overwinning in de Superprestige in Merksplas.

Veldrijders Lucinda Brand en Michael Vanthourenhout hebben de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. In het Tsjechische Tabor kwam de ervaren Brand 24 seconden voor wereld- en Europees kampioene Ceylin del Carmen Alvarado solo over de streep.

Vanthourenhout grossierde de afgelopen jaren in ereplaatsen, maar won nooit .Tot hij vorige week opeens de zege pakte in Merksplas. Dat had hem zoveel zelfvertrouwen gegeven dat hij ook nu weer vol de aanval koos.

Een eerste aanval in de tweede ronde werd gepareerd, maar twee ronden later kwam hij wel weg. Iserbyt sprong weg uit een groepje met daarin Toon Aerts, Wout van Aert, Lars van der Haar en Corné van Kessel en sloot in de zevende ronde aan bij de leider. Die had echter nog een versnelling in huis in de laatste ronde.

Nederlandse dominantie

Na de eerste van zes ronden reden zeven vrouwen vooraan, onder wie de Nederlandse Brand, Alvarado, Annemarie Worst, Yara Kastelijn en Denise Betsema. Brand zette aan en was, na een slippertje van Alvarado, gevlogen.

In het vervolg breidde de ontketende Brand de marge met Alvarado alleen maar verder uit. Ruim achter de nummer twee streden Worst, Betsema en de Hongaarse Vas om de derde plaats, die Betsema voor zich opeiste.