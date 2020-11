Hamilton opgelucht na elfde winst in 2020, voor Verstappen is P2 maximaal

Er zat gewoon niet meer in. Polepositie was onrealistisch, zei Max Verstappen na de kwalificatie voor de GP van Bahrein. De Nederlander won dit jaar een race. Hij heeft nog drie kansen dat te veranderen, te beginnen vandaag. "Of ik tweede of derde eindig in het WK maakt me niets uit. Het is belangrijker om drie goede resultaten neer te zetten. Dan ben ik tevreden."