Vitesse dankzij standaardsituaties langs Fortuna Sittard

Vitesse is er met moeite in geslaagd een gaatje te vinden in de hechte defensie van Fortuna Sittard. De Arnhemmers sloegen pas diep in de tweede helft toe: 2-0.

Ook in de tweede helft beet Vitesse zich aanvankelijk stuk op de Fortuna-defensie. De gasten kregen na een fout van Wittek via Emil Hansson zelfs een kans op de 0-1, maar doelman Remko Pasveer voorkwam een treffer.

Nadat Oussama Tannane een vrije trap net over had geschoten, kopte een andere Oussama even later raak. Invaller Oussama Darfalou sloeg toe uit een hoekschop van naamgenoot Tannane. Loïs Openda had de 2-0 op zijn schoen, maar keeper Yanick van Osch plukte de bal van zijn voet.

Nog een assist

De tweede Arnhemse goal viel toch. Armando Broja tikte binnen uit een indraaiende vrije trap van Tannane, die daarmee zijn tweede assist van de middag voor zijn rekening nam.

Vitesse blijft door de zege tweede in de eredivisie, op twee punten achterstand van Ajax. Fortuna Sittard staat zeventiende en wacht nog altijd op de eerste overwinning van het seizoen.