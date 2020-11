Gasparotto, tweevoudig winnaar Amstel Gold Race, stopt met wielrennen

Wielrenner Enrico Gasparotto zet een punt achter zijn loopbaan. De 38-jarige Italiaan, die vorig jaar de Zwitserse nationaliteit kreeg, liet dat weten in een verklaring op sociale media.

"Ik voel dat het moment is gekomen om de sport vaarwel te zeggen en meer tijd door te brengen met mijn gezin en familie", aldus Gasparotto, die afgelopen seizoen reed voor NTT Pro Cycling.

"Het grote doel van de afgelopen zestien jaar was om sportieve successen boeken, maar ik wilde ook mezelf zijn en een blijvende indruk maken op de mensen met wie ik mocht samenwerken", vervolgt hij.

"De berichten die ik de afgelopen jaren heb gekregen van jongere ploeggenoten, masseurs, mecaniciens en ploegleiders geven mij het gevoel dat ik hierin wel geslaagd ben. Dit maakt mij een gelukkig en trots persoon."

Succesvol in Nederland

Gasparotto vierde opmerkelijk genoeg zijn grootste successen in Nederland. Zo schreef hij in 2012 en 2014 de Amstel Gold Race op zijn naam en werd hij in de Limburgse heuvelkoers ook twee keer derde. Daarnaast won hij in 2008 een etappe en het eindklassement in de Ster Elektrotoer.

Hij werd in 2005 kampioen op de weg in Italië en boekte in 2010 een etappezege in Tirreno-Adriatico.