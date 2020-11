Voordeur burgemeester Woensdrecht opgeblazen met vuurwerkbom

De voordeur van de burgemeester van Woensdrecht is vannacht opgeblazen met een vuurwerkbom. De politie meldt dat er flinke schade is aan de voorzijde van het huis en de garage. Niemand raakte gewond.

"Ik ben enorm geschrokken, net als de omwonenden in de buurt", zegt burgemeester Steven Adriaansen. Hij heeft geen idee wat er achter zit. "Ik tast volledig in het duister en ik hoop dat het onderzoek van de technische recherche snel duidelijkheid geeft. De recherche pakt de zaak zeer serieus op."

De explosie was om kwart over één vannacht. Ook een auto op de oprit raakte beschadigd. De politie is op zoek naar getuigen.