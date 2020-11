Voordeur burgemeester Woensdrecht opgeblazen: 'Ik tast volledig in het duister'

De voordeur van de burgemeester van Woensdrecht is vannacht opgeblazen met een vuurwerkbom. De politie meldt dat er flinke schade is aan de voorzijde van het huis en de garage. Niemand raakte gewond.

"Ik ben enorm geschrokken, net als de omwonenden in de buurt", zegt burgemeester Steven Adriaansen. Hij heeft geen idee wat er achter zit. "Ik tast volledig in het duister en ik hoop dat het onderzoek van de technische recherche snel duidelijkheid geeft. De recherche pakt de zaak zeer serieus op."

Barst in autoruit

De explosie in het dorp Hoogerheide gebeurde om kwart over één vannacht. Bij een op de oprit geparkeerde auto raakten de bumper en zijspiegels beschadigd en kwam er een barst in de voorruit. Ook is een deel van het afdak aan de voorzijde van de woning naar beneden gekomen.

Er is nog veel onduidelijk over het incident. Zo is nog onbekend of de dader(s) ervan op de hoogte waren dat dit het huis van de burgemeester was en welk vuurwerk er is gebruikt.

Twee vuurwerkbom bij politicus in Hoogerheide

Het is overigens de tweede keer dit jaar dat de voordeur van een politicus in Hoogerheide wordt verwoest met vuurwerk. Regionale krant BN DeStem schrijft dat het in juli ook gebeurde bij CDA-fractievoorzitter Ad Pijnen. Bij hem was de vuurwerkbom door de brievenbus gegooid.

"Ik heb nooit meer gehoord wat er precies gespeeld heeft", zegt Pijnen tegen de krant. Zijn woning staat op enkele honderden meters afstand van het huis van burgemeester Adriaansen. "Ik zou ook niet weten of er een verband is", zegt Pijnen.

'Hoe kan iemand het bedacht krijgen?'

De voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Theo Weterings noemt de daad "absoluut verwerpelijk". In een verklaring schrijft hij dat er gelukkig alleen sprake is van materiële schade, maar dat het ook heel anders had kunnen aflopen.

"Hoe kan iemand het in zijn hoofd halen om een vuurwerkbom voor iemands deur te plaatsen? Hoe kan iemand het bedacht krijgen dat het in onze maatschappij past om een dergelijk projectiel voor de deur van een burgemeester te leggen?", schrijft Weterings. Zijn woordvoerder zegt desgevraagd overigens dat Weterings niet heeft willen zeggen dat de vuurwerkbom voor de deur is neergelegd, geplaatst. Hij kan ook gegooid zijn en bij de voordeur terechtgekomen zijn, zegt de woordvoerder.

Volgens de politie is er geen verband met de vuurwerkincidenten in de nabijgelegen stad Roosendaal. Daar was het de afgelopen week een aantal avonden onrustig, omdat jongeren vuurwerk afstaken en brandjes stichtten.