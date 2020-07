Spaanse regio bij Barcelona in lockdown, ruim 4000 besmettingen

In Segrià, in het noordoosten van Spanje hebben de autoriteiten een lockdown afgekondigd. Na 60 nieuwe coronabesmettingen op één dag wordt het Catalaanse district rond de stad Lleida afgesloten. Het is de eerste inperking in Spanje sinds de noodtoestand twee weken geleden werd beëindigd.

De besmettingen begonnen onder plukkers op tuinderijen, zegt correspondent Rop Zoutberg. "Daar is een grote migrantengemeenschap. Mensen die op elkaar wonen en dicht bij elkaar werken. Daar waren al allerlei coronagevallen. Nu loopt het exponentieel uit, niet alleen onder plukkers. Daarom heeft de Catalaanse regiopresident Torra besloten om dat gebied opnieuw af te grendelen."

De regio met ruim 200.000 inwoners is sinds 12.00 uur afgesloten, zegt Zoutberg. "Mensen die daar niets te zoeken hebben, moeten voor 16.00 uur het gebied verlaten. Daarna geldt dat mensen wordt aangeraden zoveel mogelijk binnen te blijven. Als je al met anderen afspreekt, dan moet je dat beperken tot maximaal tien mensen. En je mag het gebied alleen verlaten met een briefje van je werkgever. Het is echt terug bij af."

Nederlandse toeristen

Veel Nederlandse toeristen die naar Spanje rijden, komen door de regio Segrià. "Je hebt het over een gebied ten westen van Barcelona, dat is er echt niet ver vandaan. De snelwegen blijven open, alleen zijn de afslagen naar de dorpen afgesloten", aldus Zoutberg.

Volgens de correspondent steekt het coronavirus ook op andere plekken Spanje de kop op, met kleine brandhaarden. "Het is nog zeker niet voorbij."

In totaal zijn in Segrià meer dan 4000 besmettingen geregistreerd. Landelijk gaat het om meer dan 250.000 besmettingen. Ruim 28.000 Spanjaarden zijn aan het coronavirus overleden.