Terwijl de Nederlandse handbalsters komende vrijdag aan het EK in Denemarken beginnen, werkt Estavana Polman in hetzelfde land keihard aan haar revalidatie. Polman scheurde in augustus een kruisband in haar rechterknie af en staat de komende maanden nog buitenspel. "Ik train veel en maak lange dagen, maar tot nu toe gaat het goed", vertelt de 28-jarige Polman. "Van elke kleine vooruitgang word je blij. Daar houd je je aan vast, en dat moet ook wel."

Polman werkt hard aan rentree: 'Alles of niets, ik ga niet voor 80 procent'

Polman heeft zich tot doel gesteld om begin april fit te zijn, als haar club Esbjerg aan de Deense kampioenspoule begint. "Alles wat daarvoor komt, zie ik als een cadeautje. Maar we moeten blijven kijken hoe de knie reageert. De Olympische Spelen komen niet in gevaar, dat geloof ik niet." Toch maakt Polman wel een voorbehoud: "De motivatie is er, maar het is voor mij alles of niets. Ik ben een speelster die veel beweegt en dat moet straks wel weer allemaal kunnen."

Estavana Polman in actie op het WK handbal 2019 - ANP

"Het ziet er goed uit, maar ik ga terug op het veld voor 100 procent. Niet voor 80 procent. Ik moet wel terugkomen zoals ik was, en misschien wel beter. Het is alles of niets." Tot die tijd blijft de Oranje-international lange dagen maken. "Om acht uur 's ochtends behandelen, dan trainen, even vrij, de kleine van school halen, eind van de middag weer behandelen en trainen, dan avondeten, om zeven uur gaat de kleine naar bed en dan weer behandelen tot elf uur. Ik heb nog nooit zo zwaar getraind."