Ambitie en goed beleid maken Engelse competitie 'spannendste' in vrouwenvoetbal

"Het vrouwenvoetbal leeft heel erg in Engeland", vertelt Groenen, die nu anderhalf jaar bij Manchester United speelt en ook twee jaar (2014 en 2015) voor Chelsea uitkwam. "De laatste jaren is het niveau heel erg gestegen."

Dankzij jarenlang goed beleid en duidelijke, ambitieuze doelstellingen is de Engelse competitie, de Women's Super League, uitgegroeid tot dé competitie in het vrouwenvoetbal. Het is dan ook niet gek dat de meeste sterren van het Amerikaans en Nederlands elftal in Engeland spelen.

Twee jaar geleden werden al hogere eisen gesteld aan de Engelse clubs. Zo moeten alle speelsters een contract krijgen voor minimaal twintig uur per week, moet een club investeren in vrouwenvoetbal en een jeugdopleiding voor meisjes hebben.

Volgens Jill Roord, die Bayern München in 2019 verruilde voor Arsenal, is het verschil met andere competities groot. "In Engeland strijden steeds meer clubs om de eerste plek. Het is hier niet zo dat maar twee of drie clubs kans maken op de titel."

Dat merken Groenen en Roord ook. "Bij United wordt alles perfect aangepakt", aldus Groenen. "Qua publiek en aandacht was het in Duitsland veel minder", legt Roord uit. "In Engeland is vrouwenvoetbal echt populair, er zitten veel meer fans op de tribunes."

"We spelen in mooie stadions, het is ook de uitstraling die een club geeft aan het vrouwenvoetbal", vindt Groenen.

Roord: "En de clubs investeren echt in de vrouwen. Wij worden net zo gewaardeerd als de mannen bij Arsenal. Ik zeg niet dat dat in Nederland niet zo is, maar in Engeland doen de clubs dat echt heel goed."