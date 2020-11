Studio Sport staat vanmiddag uitgebreid stil bij overlijden Diego Maradona

Studio Sport besteedt vanmiddag tussen 14.00 uur en 15.00 uur uitgebreid aandacht aan Diego Armando Maradona. Een van de beste voetballers aller tijden, misschien wel de beste, overleed woensdag op 60-jarige leeftijd.

In de special wordt teruggeblikt op de imposante carrière van Maradona, die sportief gezien zijn hoogtepunt beleefde op het WK van 1986 in Mexico.

"Het voelt alsof een deel van je leven is weggenomen", zei Ruud Gullit deze week. Hij stond in de Italiaanse voetbalcompetitie vaak tegenover Maradona. "Je wist dat hij een persoon was die nooit heel oud zou worden. Diego wilde geliefd zijn bij iedereen. Als mensen gingen prikken, dan reageerde hij. Daar heeft hij heel veel last van gehad."