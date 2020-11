Darth Vader-acteur David Prowse overleden

Regisseur George Lucas zag de bijna twee meter lange acteur een lijfwacht spelen in de film A Clockwork Orange (Stanley Kubrick, 1971) en vroeg hem auditie te doen voor de rol van Darth Vader en Chewbacca. Prowse koos voor de rol van Darth Vader "omdat je je de slechteriken altijd herinnert". De stem van Darth Vader was niet van hem omdat zijn eigen stem te licht en te weinig dreigend klonk.

De Britse acteur David Prowse (85) is overleden. De voormalige bodybuilder en gewichtheffer werd vooral bekend door zijn rol als de kwade genius Darth Vader in de Star Wars-saga.

Prowse had zijn eerste filmrol in 1967 in de James Bondfilm Casino Royale, als het monster van Frankenstein. Een rol die hij later zou herhalen in The Horror of Frankenstein (1970) en The Monster from Hell (1974) van Hammer Film Productions.

Voor hij zelf aan de slag ging als acteur was hij al bekend in Hollywoodkringen omdat hij Christopher Reeves hielp bij zijn voorbereidingen voor de fysiek uitdagende rol van Superman.

Als bodybuilder en gewichtheffer vertegenwoordigde Prowse Engeland begin jaren 60 op de Common Wealth Games. Daar raakte hij naar verluidt bevriend met twee van zijn rivalen, Arnold Schwarzenegger en Lou Ferrigno, die de wereld later zou leren kennen als The Terminator en de Hulk.

May the force be with him, always.

Hij speelde ook in series zoals The Saint, Space 1999, Doctor Who en verscheen meerdere malen in de The Benny Hill Show van de populaire Britse komiek.

Zelf was hij vooral trots op zijn rol als de superheld 'Groene Kruis Man' in de ideële filmpjes voor de verkeersveiligheid van kinderen die werden uitgezonden tussen 1971 en 1990. Voor deze rol kreeg hij in 2000 een koninklijke onderscheiding.

"Hoewel hij beroemd was vanwege het spelen van vele monsters, was hij voor mijzelf en iedereen die hem kende een held", zei zijn agent Thomas Bowington tegen de BBC bij het bekendmaken van het overlijden van Prowse. "May the force be with him, always."