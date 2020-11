'Veekay' blijft IndyCar trouw: 'Als ik Formule 1 kijk, kriebelt 't niet meer'

Terwijl voor Max Verstappen het Formule 1-seizoen met drie races in het Midden-Oosten nog in volle gang is, geniet Rinus van Kalmthout al van een winterstop. De 20-jarige Hoofddorper heeft zijn eerste seizoen in de IndyCar glansrijk doorstaan.

Van Kalmthout, die onder de bijnaam 'Veekay' inmiddels de nodige faam geniet onder Amerikaanse autosportfans, scoorde een poleposition, pakte een podiumplaats en werd 'Rookie of the Year', de titel voor beste debutant van het jaar. Tussen de bedrijven door volgt Van Kalmthout Verstappen op de voet.

Max Verstappen noemt dit zijn beste F1-jaar, maar hij won maar één grand prix. Hoe verklaar je dat?

"Dat kan Max zelf het beste inschatten. Het gaat om je eigen prestaties: je moet elke race het maximale uit de auto en jezelf halen en dat lukt vaak. Max' auto is niet goed genoeg om Mercedes te bedreigen. Juist dat maakt zijn resultaten superknap. Uitslagen geven soms een vertekend beeld. Een race waarin je vijfde wordt kan beter zijn dan een podiumrace. Dat heb ik ook meegemaakt."

Lewis Hamilton heeft zijn titel geprolongeerd en staat op gelijke hoogte met Michael Schumacher. Zijn dominantie maakt de F1 saai. Ben jij die voorspelbaarheid al beu?

"Dat Hamilton weer zo vaak wint, daar sta ik niet van te kijken. Hij en Mercedes zijn zo veel beter dan de rest. Je hoeft eigenlijk geen race meer te kijken: Mercedes komt toch als eerste over de streep. Dat is natuurlijk superknap, maar niet goed voor de entertainmentwaarde van de sport."

"Ik heb vanuit Indianapolis alle GP's gezien, maar niet volledig. Soms alleen de start, soms de slotfase. Net hoe het me uitkwam. Ik kijk altijd rechtstreeks, omdat ik niet van samenvattingen en herhalingen hou. De kwalificatie mis ik nooit. Die vind ik het spannendst."

"Het is mooi hoe Hamilton wereldkampioen werd in Turkije. Die regenrace was zo lastig. Daar hadden alle coureurs het moeilijk. De manier waarop hij won was groots. Het toont aan dat het niet alleen door Lewis' materiaal komt. Kijk maar hoe zwaar zijn teamgenoot Bottas het in Istanbul had."

Covid-19 zorgde voor een raar seizoen. De helft van de geplande GP's sneuvelde, andere Europese circuits zoals Imola en Portimao vulden gaten op de kalender. Wat vond je van die 'nieuwe' F1-banen?

"Verfrissend. Het werd daardoor uiteindelijk best een gaaf seizoen. Vooral de Toscaanse grand prix op Mugello vond ik mooi. Ik heb daar mijn eerste race gereden in de Formule Renault. Het is een heel cool circuit zonder uitloopstroken. Als je een fout maakt, knetter je er meteen af. Heel wat anders dan die nieuwe, grote 'parkeerplaatsen' waar ze tegenwoordig op racen."