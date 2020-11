Mysterieuze metalen monoliet uit Utah verdwenen

Een mysterieuze monoliet die afgelopen maand in de woestijn in Utah ontdekt werd, lijkt weer verdwenen. Hoe dat is gebeurd is niet duidelijk. De autoriteiten zeggen alleen dat ze uit betrouwbare bronnen weten dat het object is verwijderd "door een onbekende derde".

Het metalen object van bijna vier meter hoog werd ontdekt vanuit een helikopter tijdens het tellen van schapen. De ontdekkers hadden geen idee wat het object was en speculeerden dat het misschien is achtergelaten door een kunstenaar of buitenaardse wezens. "Ik neem aan dat het van een newwave-artiest is of zoiets. Of van iemand die een grote fan was van de film 2001: A Space Odyssey," zei de helikopterpiloot verwijzend naar een scène in de film uit 1968 waarin buitenaardse wezens zwarte monolieten achterlaten.

Lange schaduw op Google Earth

De plek van de rechtopstaande balk werd door de lokale autoriteiten niet gedeeld om te voorkomen dat mensen op een gevaarlijke expeditie zouden gaan om het ding te gaan zoeken. Toch wisten internetspeurders de coördinaten met Google Earth te achterhalen. Ook maakten ze zo een inschatting van wanneer de monoliet ongeveer tussen de rode rotsen moet zijn verschenen. Op beelden van Google Earth rond oktober 2016 is een opvallende lange schaduw te zien, terwijl deze op beelden uit 2015 ontbreekt in het landschap.

Nog geen 48 uur na de ontdekking wist de Amerikaan David Surber de plek te bereiken.