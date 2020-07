De examens van 2020 blijven (voorlopig) achter slot en grendel

Dit jaar haalden meer middelbare scholieren hun diploma dan vorig jaar. En dat zonder de centrale examens te maken, die niet doorgingen vanwege de coronacrisis. Dat betekent dat er nu bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE) een kluis vol met ongemaakte eindexamens ligt. Wat gebeurt er nu met die examens?

Voor menig examenkandidaat uit andere jaren zou het fijn zijn om even te kunnen spieken in die kluis. "Als je hier werkt en je hebt kinderen die in hun examenjaar zitten, mag je er niet zomaar alleen in", vertelt Freya Martin van het CvTE.

Toch gaat, ondanks het schrappen de examens van dit jaar, de kluisdeur nog niet van het slot: "Op dit moment kijken we nog naar wat we met het materiaal kunnen. Dat lopen we per examen na."

NOS Stories nam een kijkje op de plek van de kluis waar de ongemaakte examens liggen opgeslagen.