Jones hapt naar adem bij langverwachte rentree Tyson, maar blijft staan

Voor het gevecht in Los Angeles werden speciale regels opgesteld. Zo mochten Tyson en Jones elkaar niet knock-out slaan, dat is ook niet gebeurd, en was er geen jury aanwezig om een winnaar uit te roepen. De partij eindigde dan ook onbeslist.

Tyson viel 50 kilo af voor de demonstratiepartij die een voorbode moet zijn voor meer gevechten. Met Jones jr. trof hij een tegenstander die sinds januari 2018 niet meer in de ring had gestaan.

Een professionele rentree zit er voor Tyson in ieder geval niet in, vertelde de 54-jarige bokser na afloop. "Dit was voor het goede doel, om mensen te helpen. Dat is groter dan het winnen van kampioenschappen."