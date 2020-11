FC Utrecht maakt torenhoge ambities (nog) niet waar: 'We zijn geen team'

FC Utrecht heeft 'veel goede spelers, maar geen goed team' - NOS

"Big time", zegt Simon Gustafson. Natuurlijk heeft de aanvoerder van FC Utrecht zin in de wedstrijd tegen Feyenoord. Hij hoopt dat het bezoek aan De Kuip het begin kan zijn van een betere periode voor Utrecht. Dat is nodig om te voldoen aan de torenhoge ambities van de club. "Wij willen de topdrie aanvallen", zei trainer John van den Brom na een transferzomer waarin onder anderen Eljero Elia en Mimoun Mahi werden aangetrokken. Maar nu een kwart van de competitie is gespeeld, staat Utrecht op een teleurstellende negende plaats. Van de acht duels werden er slechts twee gewonnen. De Utrechtse ploeg maakte maar negen doelpunten; bijna het laagste aantal van de hele eredivisie. Van den Brom is inmiddels vertrokken. Hij tekende een contract bij het Belgische Racing Genk. 'Geen synergie' "Tja, hoe zou ik het seizoen tot dusver omschrijven...", zucht Gustafson als hij terugdenkt aan de afgelopen maanden. "We willen meer dan wat we tot nu toe hebben laten zien. Dat gevoel overheerst in ieder geval."

Waarom Utrecht vooralsnog niet aan de verwachtingen voldoet, kan de 25-jarige Zweed moeilijk onder woorden brengen. "Er gaan veel dingen mis. Daar zijn we intern mee bezig." Wat Gustafson in ieder geval zeker weet, is dat Utrecht zo snel mogelijk een hecht(er) team moet worden. "We hebben goede individuele spelers, maar er is nog geen synergie. Ik weet niet waarom. We werken er constant aan, dat wel." Hogere intensiteit "Als je veel goede spelers hebt, maar geen team bent, is het moeilijk", weet ook Bart Ramselaar. "Dat moeten we wel zien te creëren om echt een machine te worden."

Bart Ramselaar viert een treffer tegen FC Twente, eind oktober - ProShots

Volgens Ramselaar kan de trainerswissel op de langere termijn in het voordeel van Utrecht werken. "De intensiteit op de training is omhooggegaan. Het is duidelijk wat de trainer wil", zegt hij over de oefensessies onder leiding van René Hake. "Als je zulke goede spelers in je team hebt, moeten de resultaten gewoon beter zijn. De negende plek is niet waar Utrecht hoort te staan. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het wel goed gaat komen."