Maastricht dreigt winkels te sluiten • Ziekenhuisbezetting daalt licht

De politie is ook dit weekend weer enkele malen in actie gekomen tegen illegale feesten. Dat gebeurde in Katwoude, Den Haag, Arnhem en Maasdijk.

In Den Haag waren vrijdag 50 mensen aan het feesten in een woning en in Katwoude was een feest met 92 gasten in een horecagelegenheid. Volgens de politie "stond er veel drank op tafel en werd de afstand niet gewaarborgd".

Vannacht braken agenten een feest met zo'n zeventig jongeren op in een bedrijfspand in Maasdijk en in de vroege ochtend werd een coronafeestje in Arnhem afgekapt.

