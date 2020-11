Grote Markt Brussel trekt te veel bekijks • Kabinet wijst verwijt Aboutaleb van de hand

Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad wil dat er iets gedaan wordt aan de dagjesmensen die in het weekend uit België naar Nederland komen. "In de zuidelijke steden, zoals Eindhoven, Breda en Maastricht, zien we veel Belgische gasten. Die kunnen wij er niet bij hebben. Zij komen in Nederland winkelen omdat in België de niet-noodzakelijke winkels dicht zijn", zegt Bruls, die ook burgemeester van Nijmegen is.

De winkels in België gaan voorlopig niet open. Bruls wil het punt daarom morgen inbrengen in het overleg met het kabinet. "Als burgemeesters kunnen we er niet veel aan doen: dit is echt een kabinetskwestie en iets tussen twee staten."

Dit weekend moesten in verschillende steden winkels eerder sluiten dan normaal, omdat het zo druk was dat coronaregels niet konden worden nageleefd. Bruls is tevreden dat het in de meeste steden wel goed ging. Toch wordt, als het aan hem ligt, de oproep om meer gespreid te winkelen nog duidelijker. "Mensen moeten doordeweeks hun sinterklaas- en kerstinkopen gaan doen, en absoluut niet meer op zaterdag of zondag naar het stadscentrum gaan."

Drukte in winkelstraten, in meerdere steden winkels eerder dicht

Burgemeester pleit voor landelijke aanpak winkeldrukte

Belgen shoppen vanwege dichte winkels hier: 'Dat kunnen we er niet bij hebben'