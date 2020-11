Franse rechter wijst inperking kerkbezoek af • Maastricht dreigt winkels te sluiten

Premier Johnson waarschuwt dat de gevolgen voor de gezondheidszorg "rampzalig" zullen zijn als het Lagerhuis dinsdag niet instemt met een nieuw pakket aan coronamaatregelen. De huidige lockdown loopt woensdag af en het is nog onduidelijk of er in het Lagerhuis voor de nieuwe maatregelen voldoende steun is. Zijn eigen Conservatieve Partij is verdeeld en Labour heeft nog geen standpunt ingenomen.

In een brief aan de Mail on Sunday houdt Johnson de Lagerhuisleden voor dat het nieuwe pakket in december versoepeld kan worden, dat het parlement in januari er opnieuw over kan stemmen en dat de maatregelen geldig zijn tot 3 februari. Johnson hoopt dat met Pasen alles weer "normaal" is.