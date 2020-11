70 jongeren bekeurd bij illegaal feest • Britten bestellen 2 miljoen extra Moderna-vaccins

In Luik hebben gisteravond enkele honderden mensen gedemonstreerd tegen de avondklok, die al ruim een maand van kracht is in België. In Wallonië, waar Luik ligt, geldt de avondklok vanaf 22.00 uur.

Na die tijd werd een deel van de betogers omsingeld door agenten, meldt de Vlaamse omroep VRT. Enkele demonstranten probeerden door het politiecordon heen te breken. Zij moesten zich een voor een identificeren. Een aantal betogers is aangehouden, maar hoeveel is niet bekend.