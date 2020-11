70 jongeren bekeurd bij illegaal feest in Maasdijk • Protest in Luik tegen avondklok

In Singapore is een vrouw bevallen van een gezonde zoon met antistoffen tegen covid-19 in zijn lichaam. De vrouw was toen ze tien weken zwanger was besmet geraakt met het coronavirus. Volgens de artsen heeft ze tijdens de zwangerschap de antilichamen uit haar eigen lichaam overgedragen op de baby.

Het is niet de eerste keer dat in Singapore een baby wordt geboren met antistoffen tegen het coronavirus. In april gebeurde dat ook. Ook in China zijn een aantal van dit soort geboortes bekend en volgens Chinese artsen verdwijnen de antilichamen na een tijdje weer uit het lichaam van de baby's.