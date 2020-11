Weer honderden mensen de straat op voor protest tegen Netanyahu

In Jeruzalem hebben zo'n duizend mensen gedemonstreerd bij de ambtswoning van premier Netanyahu. De betogers vinden dat hij moet aftreden, omdat hij wordt verdacht van corruptie. Ook verwijten ze de 71-jarige premier dat hij de coronacrisis niet goed heeft aangepakt.

De protesten tegen Netanyahu duren al maanden, vaak zijn ze op zaterdagavond. Op eerdere acties kwamen soms wel duizenden mensen af. Begin oktober nam het Israëlische parlement een wet aan die het recht op zulke massale demonstraties beperkt, als onderdeel van strengere coronamaatregelen.

Niet alleen in Jeruzalem wordt gedemonstreerd: ook in andere Israëlische plaatsen zijn mensen de straat opgegaan, zoals vanavond bij Netanyahu's privéwoning in de kustplaats Caesarea.

Onvrede

Tegen de Israëlische premier lopen drie zaken waarin hij wordt verdacht van onder meer omkoping en fraude tijdens eerdere ambtsperiodes. Het proces gaat in januari verder.

Aanvankelijk uitten de demonstranten in Israël vooral hun onvrede over de betrokkenheid van Netanyahu in deze corruptiezaken. Later kwam daar het coronavirus bij.

Netanyahu's aanpak van het virus leidde tot steeds meer kritiek. Waar de Israëlische regering het virus in de beginmaanden relatief snel onder controle kreeg met een strenge lockdown, leidden versoepelingen vanaf mei tot een snelle stijging van het aantal besmettingen. Ook is de werkloosheid in Israël flink toegenomen en zitten veel mensen door de coronacrisis in financiële problemen.

Tot nu toe weigert premier Netanyahu om af te treden. Eerder noemde hij de demonstranten "anarchisten".