Kishna terug op het veld na 1.168 dagen blessureleed

Hij is terug van weggeweest. Ricardo Kishna heeft zijn eerste minuten gemaakt op een voetbalveld na liefst 1.168 dagen blessureleed. Hij viel in bij ADO Den Haag in de wedstrijd tegen sc Heerenveen (1-1).

Kishna zegt u? Ja, de speler die in 2014/2015 voor het eerst van zich deed spreken in het Ajax-tenue en prompt een fraaie transfer maakte naar Lazio Roma.

En dezelfde speler die, na zestien duels in de Serie A en elf duels in de Franse Ligue 1 bij Lille, in 2017 terugkeerde in de eredivisie bij ADO Den Haag. En die in zijn tweede wedstrijd voor de Hagenezen, op 17 september 2017, uitgerekend tegen Ajax, zijn knieband afscheurde.

Vertrouwen

Of hij nu, na al dat blessureleed, weer vertrouwen heeft in zijn knie, is de vraag. "Zeker. Anders had ik hier nu niet gestaan. Ik heb zeker ook vertrouwen in mijn lichaam teruggevonden. Ik heb drie jaar niet gespeeld, het is nog niet top allemaal, maar dat moet nu gaan groeien."