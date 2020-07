Auto rijdt met hoge snelheid in op demonstranten in Seattle, motief onduidelijk

In de Amerikaanse stad Seattle zijn twee demonstranten aangereden op een afgesloten wegdeel. Een van de twee vrouwen verkeert in levensgevaar, de ander is zwaargewond. Het is nog onduidelijk of er opzet in het spel was.

De politie heeft getweet dat een auto op hoge snelheid door de afzettingen reed en vervolgens meerdere voetgangers raakte. De weg was vanwege een demonstratie afgezet. De bestuurder werd kort na het incident aangehouden. Naar een mogelijk motief wordt nog onderzoek gedaan.

Op beelden is te zien dat meerdere demonstranten door de klap van het voertuig de lucht in worden geslingerd: