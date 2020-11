Opnieuw onrustig op Urk, jongeren gooien vuurwerk

Op Urk is het vanavond opnieuw onrustig. Groepen jongeren gooien met vuurwerk, meldt de politie. Agenten zijn druk bezig om de rust en veiligheid te laten wederkeren, zegt een woordvoerder. Volgens Omroep Flevoland is ook de mobiele eenheid ingezet. Het is niet bekend of er jongeren zijn aangehouden.

De politie mag sinds gisteravond tot maandagochtend 08.00 preventief fouilleren bij verdachte situaties op Urk. Aanleiding voor die maatregel zijn ongeregeldheden die vorig weekend ontstonden in het vissersdorp. Jongeren stichtten toen brandjes en gooiden zwaar vuurwerk naar hulpverleners.

Sleeptouw

Volgens burgemeester Van den Bos van Urk ging het toen om een kleine groep raddraaiers. "De meeste jongeren op Urk gedragen zich keurig", zei hij. "Het is belangrijk dat zij zich niet door de relschoppers op sleeptouw laten nemen."

Gisteravond bleef het overigens rustig op Urk, zegt de politie.