Giakoumakis bezorgt VVV een punt tegen sterker PEC

VVV-Venlo en PEC Zwolle hebben ook na hun onderlinge duel evenveel punten. De wedstrijd in Venlo eindigde in 2-2.

Een lastige stuiter van PEC-speler Yuta Nakayama was in het van beide kanten slordige begin het enige wapenfeit. Georgios Giakoumakis kon namens VVV niet profiteren van een fout van Michael Zetterer, maar Jafar Arias even later wel toen de keeper de bal losliet.

Vlak voor rust tekende Immanuel Pherai na een handige actie van Kenneth Paal voor de Zwolse gelijkmaker.

In de tweede helft zorgde Sai van Wermeskerken er met een fraaie voor dat Mike van Duinen de 2-1 voor PEC kon maken.

Mustafa Saymak raakte even later de paal. Het geploeter van VVV leek tot niets te leiden, totdat Giakoumakis met een leep balletje over Zetterer heen zijn klasse bewees en de Limburgers nog een punt bezorgde.