Agenten VS geschorst na hard aanpakken 75-jarige man bij anti-racismeprotest

Demonstranten waren voor de tiende opeenvolgende avond op straat om te protesteren tegen de dood van George Floyd. Die zwarte man overleed toen een agent in Minneapolis hem minutenlang op de grond hield door met zijn knie in de nek van het slachtoffer te duwen. Floyd riep meerdere keren dat hij geen lucht kreeg. De agent wordt nu verdacht van moord.

In de Amerikaanse stad Buffalo zijn twee agenten geschorst nadat ze tijdens een vreedzame anti-racismedemonstratie een 75-jarige man hardhandig tegen de grond hadden gewerkt. De man ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel.

De politie zei eerst dat de man gestruikeld was. Maar toen de video openbaar werd, maakte de politie bekend dat er een intern onderzoek zal komen. Daarop zijn de twee agenten geschorst. Ze worden niet doorbetaald, iets wat niet vaak voorkomt bij schorsingen van agenten. Daarmee lijkt de politie in Buffalo te luisteren naar betogers. Die zeggen dat agenten onschendbaar zijn omdat ze een schorsing vaak niet in hun portemonnee voelen.

De burgemeester van Buffalo reageerde woedend op het hardhandige optreden van de agenten. "Ik ben diep geschokt. Na dagen van vreedzame protesten en overleg tussen mij, de politieleiding en burgers, is de gebeurtenis van vanavond ontmoedigend."

Nadat de man tegen de grond was gewerkt, liepen de agenten door en lieten hem liggen. Even later boog een militair zich over het slachtoffer. De man van 75 werd vervolgens naar het ziekenhuis in Buffalo gebracht.

Solidariteit

57 agenten van het politiekorps van Buffalo hebben uit protest hun functie neergelegd. Volgens hen worden de twee geschorste agenten oneerlijk behandeld. "Ze volgden alleen maar bevelen op", zegt de voorzitter van de vakbond.

De agenten nemen geen ontslag: zij stoppen alleen met het werk voor het speciale noodresponsteam, dat wordt ingezet bij grote demonstraties. Door het massale vertrek zitten er nu geen politiemensen meer bij dit team.

In andere steden rustiger

In andere Amerikaanse steden bleef het relatief rustig. In Los Angeles en Washington geldt geen avondklok meer. New York heeft nog wel een avondklok en die werd door veel demonstranten genegeerd, maar ook daar trad de politie vreedzaam op en is het niet tot ongeregeldheden gekomen. Wel zijn enkele betogers gearresteerd, maar daarbij werd geen wapenstok gebruikt.

De broer van George Floyd sprak eerder op de dag in Brooklyn een menigte toe. "Ik ben trots op de protesten, maar niet op de vernielingen. Mijn broer vond dat soort dingen niets", zei Terrence Floyd.