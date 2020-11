Burgemeester pleit voor landelijke aanpak winkeldrukte

Burgemeester Jorritsma van Eindhoven wil overleg met het kabinet over een landelijke aanpak van drukte in winkelgebieden in coronatijd. Net als in andere steden kregen winkels in Eindhoven vanmiddag opdracht om vervroegd dicht te gaan, omdat handhaven van coronaregels door de drukte onmogelijk was geworden.

Volgens Jorritsma is coördinatie nodig om te voorkomen dat er een 'waterbed-effect' ontstaat. "Op het moment dat ik een noodbevel uitvaardig dat er morgen om 15.00 uur niemand meer een winkel in kan, gaat men naar Den Bosch, Breda of noem maar op. We hebben met elkaar afspraken nodig die landelijk kunnen worden georganiseerd en nagekomen."

Ook andere burgermeesters maken zich, met Sinterklaas en Kerst en voor de deur, zorgen over de drukte in winkelgebieden. Maandagavond zal Jorritsma dit onderwerp aan de orde stellen in het Veiligheidsberaad, het overleg met de voorzitters van de veiligheidsregio's waar ook iemand namens het kabinet bij zit.

Meerdere gemeenten riepen vandaag op om de winkelgebieden te mijden. Wie toch ging, kwam handhavers tegen die het winkelend publiek om naleving van de coronaregels vroegen.

Flanerend publiek

Toch zagen de burgemeesters van Eindhoven, Dordrecht en Rotterdam zich genoodzaakt winkels eerder te sluiten dan normaal op zaterdagmiddag. "Dat hebben we onder andere gedaan omdat we gisteren aan het einde van de dag zagen dat het opeens drukker werd met flanerend publiek", zei een woordvoerder van de gemeente Rotterdam.

Verslaggever Hendrik-Willem Hofs beaamt dat. "Wat je hier in Rotterdam ziet, is dat ook heel veel jongeren naar de stad komen. Dat komt omdat ze de binnenstad als een soort ontmoetingsplek zien. Ze kunnen niet naar de horeca, de sportvelden zijn voor 18-plussers gesloten en dan komen ze maar naar de stad."

Spreiden

Winkeliers in Rotterdam zeggen dat het eerder sluiten van winkels geen oplossing is. Juist door winkels langer open te houden, kun je de drukte spreiden, zegt hun vereniging. Maar volgens de gemeente is gisteren gebleken dat dit niet klopt. Toen was de officiële sluitingstijd 20.00 uur, maar werd het ook te druk. Daarom moesten de winkels om 19.10 uur al dicht.

Morgen sluiten de winkels in het centrum van Rotterdam en in de winkelcentra Alexandrium en Zuidplein om 17.00 uur. De gemeente roept op aankopen zo veel mogelijk online te doen.