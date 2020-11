Ajax ontdoet zich met speels gemak en fraaie goals van Emmen

Een bijzonder effectief en frivool spelend Ajax heeft op bezoek bij FC Emmen zonder al te veel moeite de koppositie in de eredivisie verstevigd. In Emmen werd het uiteindelijk 5-0 voor de Amsterdammers. Dankzij de zege heeft Ajax nu 42 keer gescoord in de eerste tien eredivisieduels, een clubrecord.

Zonder de geblesseerde Daley Blind, die woensdag uitviel in het Champions League-duel met FC Midtjylland, was het voor beide ploegen in het begin even aftasten.

Pas nadat gelegenheidslinksback Sean Klaiber de eerste kansen had gekregen, nam Ajax de regie stevig in handen en fungeerde Emmen nog enkel als speelbal. Na de 0-1 van Davy Klaassen, die na een mooi opgezette aanval de bal via het been van Miguel Araujo over doelman Felix Wiedwald heen zag gaan, was de ban gebroken.