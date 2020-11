Degelijk spelende De Ligt kan niet voorkomen dat Juventus punten morst

Cristiano Ronaldo was niet van de partij, hij kreeg van coach Andrea Pirlo rust. Dat leek aanvankelijk geen gemis voor Juve, want Alvaro Morata zette de ploeg uit Turijn al na 21 minuten op voorsprong. Maar na een misser van Paulo Dybala volleerde Gaetano Letizia net voor rust de gelijkmaker binnen voor Benevento.

De Oranje-international keerde terug in de hoofdmacht tegen Cagliari (2-0) en speelde ook in de thuiswedstrijd tegen Ferençváros (2-1), afgelopen woensdag in de Champions League, de volle negentig minuten.

Precies een week geleden maakte hij zijn rentree, nadat een schouderblessure hem sinds augustus aan de kant had gehouden. Nu heeft Matthijs de Ligt alweer drie volledige wedstrijden in de benen met Juventus, dat zaterdag op bezoek bij Benevento punten morste: 1-1.

De ploeg uit Zuid-Italië (niet ver van Napels) trok daarna knap de 1-1 over de streep, met een glansrol voor doelman Lorenzo Montipo. In de slotfase vroeg De Ligt nog om een strafschop, nadat er aan hem getrokken werd in de vijandelijke zestien, maar de arbitrage zag er geen penalty in.

Het was alweer de vierde keer dat Juve dit seizoen punten verspeelde in een uitwedstrijd. De club die de voorbije negen seizoenen kampioen werd in Italië staat nu vijfde, op drie punten van lijstaanvoerder AC Milan, maar met een duel meer gespeeld. Milan ontvangt zondag Fiorentina.

Internazionale tweede

Inter ging op bezoek bij Sassuolo, de verrassende nummer twee voorafgaand aan de negende speelronde. Het werd een riante zege voor Inter, dat daarmee gelijk de tweede plaats overnam van de Neroverdi, die nog wel ongeslagen waren.

Na veertien minuten was het al 0-2: Alexis Sánchez scoorde na sterk voorwerk van Lautaro Martínez en Arturo Vidals voorzet trof via Vlad Chiriches (Sassuolo) doel. De 0-3 was van Roberto Gagliardini (mooie volley).