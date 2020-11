Premier Ethiopië: leger heeft controle over opstandige regio Tigray

In een bericht op Twitter schreef Abiy dat hij verheugd is te kunnen mededelen dat de militaire operaties in de noordelijke regio zijn beëindigd. De focus komt nu te liggen op de wederopbouw van het gebied en het bieden van militaire hulp, zegt hij.

De Ethiopische premier Abiy Ahmed heeft bekendgemaakt dat zijn strijdkrachten Mek'ele, de hoofdstad van de opstandige regio Tigray, hebben ingenomen. Het is onmogelijk om na te gaan of Abiy's bewering klopt, want communicatie met het gebied is lastig en onafhankelijke waarnemers worden niet toegelaten.

Het is lastig om erachter te komen wat er klopt van de woorden van de premier, zegt ook correspondent Bram Vermeulen. "Wat we weten is dat het leger vanmiddag met een groot offensief is begonnen. De regering heeft er belang bij om te communiceren dat de operatie is geslaagd. Maar het is de vraag of dat daadwerkelijk zo is."

Het militaire offensief moet leiden tot de aanhouding van de leiders van het TPLF, de groepering die de macht heeft in Tigray en zich verzet tegen Abiy. Het ultimatum dat de president de opstandelingen had gesteld, verstreek donderdagavond. Daarop besloot Abiy tot een aanval op Mek'ele.

Mensenlevens

De strijd in Tigray ontbrandde bijna vier weken geleden. Begin november zou het TPLF twee federale legerbases in Tigray hebben aangevallen. Dat was voor Abiy de aanleiding om de aanval op de opstandelingen in te zetten. De strijd heeft mogelijk al aan duizend mensen het leven gekost.

Het TPLF maakte tot in 2018 de dienst uit in Ethiopië. In dat jaar won Abiy de verkiezingen. Sindsdien hebben de Tigreeërs veel van hun macht moeten inleveren en groeiden de onderlinge spanningen.