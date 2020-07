Beelden tonen zware mishandeling van Thaise toeristenolifantjes

De eigen wil van de dieren wordt er volgens de organisatie letterlijk uit geranseld, zodat zij zich de rest van hun leven onderdanig opstellen en ingezet kunnen worden voor speciale olifantenritten. World Animal Protection wil dat er een einde komt aan deze praktijken.

Door de coronacrisis is het toerisme in Thailand net als in grote delen van de wereld ingestort en zijn ook de bijna drieduizend olifanten in het land werkloos geworden. Nu het toerisme langzaam weer op gang komt, dringt World Animal Protection er bij toeristen op aan geen excursies te boeken en attracties te bezoeken waar direct contact met wilde dieren mogelijk is.

World Animal Protection heeft aan 13 olifantvriendelijke kampen in Azië financiële steun verstrekt om hen, en de olifanten, door deze moeilijke tijd te helpen.