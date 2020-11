Jos B. eist verbod op uitzenden documentaire over zaak-Nicky Verstappen

Jos B., die veroordeeld is voor de fatale ontvoering en seksueel misbruik van Nicky Verstappen, heeft een kort geding aangespannen tegen RTL. Die omroep wil zondag en maandag een documentaire uitzenden over het politieonderzoek in de zaak. Het kort geding dient morgenmiddag bij de rechtbank in Amsterdam.

De zaak-Nicky Verstappen is een productie van presentator Ewout Genemans en RTL. Genemans mocht drie jaar lang meekijken met het rechercheteam dat op de zaak was gezet. Zo wist hij vrijwel meteen dat er een dna-match was gevonden met B., die vorige week tot een gevangenisstraf van 12,5 jaar werd veroordeeld. Na de gerechtelijke uitspraak kregen Genemans en RTL toestemming om de documentaire uit te zenden.

'B. als dader gepresenteerd'

De raadsvrouw van B., Adi van Koningsveld, zegt dat haar cliënt nog in afwachting is van een hoger beroep, maar in de documentaire toch als dader wordt gepresenteerd. Hem als dader aanmerken zou een inbreuk zijn op de onschuldpresumptie, het uitgangspunt dat iedereen onschuldig is tot het tegendeel is bewezen.

"Het belang bij het uitzenden van de documentaire weegt op geen enkele wijze op tegen het belang van eiser", zei de advocaat tegen RTL Nieuws.

Raadsvrouw Van Koningsveld eist dat RTL. als de rechter instemt met een verbod, een dwangsom van 250.000 euro per overtreding betaalt, met een maximum van 1.000.000 euro.