Kerst in coronatijd: hoe doen andere Europese landen dat?

Nog vier weken en dan is het Kerst, maar de feestdagen zien er in dit coronajaar anders uit dan gebruikelijk. Premier Rutte denkt op dit moment niet dat met de Kerst de coronamaatregelen kunnen worden versoepeld. Hoe gaat dat in andere Europese landen? Een rondje langs onze correspondenten.

Verenigd Koninkrijk - 'Het virus weet niet dat het kerst is' De Britten mogen tussen 23 en 27 december een "kerstbubbel" vormen van maximaal drie huishoudens, maakte premier Johnson deze week bekend. Maar "we kunnen ons geen roekeloosheid veroorloven", benadrukte hij in een videoboodschap. "Het virus weet niet dat het Kerst is, we moeten allemaal voorzichtig zijn." Johnson stond onder enorme druk uit zijn eigen partij om de regels te versoepelen, zegt correspondent Tim de Wit. "Hij voelde zich genoodzaakt de Britten een soort normale Kerst in het vooruitzicht te stellen." Daar krijgt de premier overigens ook kritiek op. "Verschillende medische wetenschappers vinden het onverstandig dat families weer met elkaar aan tafel mogen zitten. En ze vrezen dat de Britten daar in januari wederom de rekening voor moeten betalen." Groot-Brittannië is tot begin december in lockdown. Daarna volgen er regionale maatregelen, afhankelijk van het aantal besmettingen. "Veel grote steden als Birmingham en Manchester zitten in het hoogste dreigingsniveau. Daar blijft veel horeca gesloten en kent het openbare leven straks nog altijd veel beperkingen. Een 'lockdown in all but name', noemen sommigen dat ook wel."

Frankrijk - 'Maak er niet een te groot feest van' Vanaf dit weekend worden de coronamaatregelen in Frankrijk, dat nu nog in lockdown is, stapsgewijs versoepeld. Zo gaan vandaag de winkels weer open en krijgen Fransen iets meer ruimte om naar buiten te gaan. Op 15 december wordt de landelijke lockdown vervangen door een avondklok. De geleidelijke versoepeling moet Kerst met de familie mogelijk maken, zei president Macron deze week. Van 24 december tot en met 31 december geldt de avondklok daarom niet. Maar, waarschuwde de president: ga met de feestdagen niet met te veel mensen aan tafel zitten. "Opmerkelijk genoeg heeft hij geen maximumaantal genoemd", zegt correspondent Frank Renout. "Nu geldt namelijk nog dat je thuis maximaal zes mensen mag ontvangen. De boodschap voor Kerst is wel: maak er niet een te groot feest van." De horeca in Frankrijk blijft overigens nog tot 20 januari dicht.

Duitsland - Geen 'Kerst der eenzaamheid' Bij onze oosterburen worden de coronamaatregelen de komende weken aanvankelijk een stuk strenger. Duitsers moeten bijvoorbeeld een mondkapje dragen op drukke plekken, ook buiten op straat. En ze mogen met maximaal vijf mensen uit twee huishoudens samenkomen. Tussen 20 december en 1 januari worden de regels weer iets soepeler. Met Kerst en Oud en Nieuw mogen Duitsers in groepjes van maximaal tien naaste familieleden en vrienden bij elkaar komen. Kinderen onder de 14 jaar tellen daarbij niet mee. "Het is een moeizaam onderhandeld compromis tussen de regering en de deelstaten", zegt correspondent Judith van de Hulsbeek over de versoepeling. "Merkel had de maatregelen het liefst nog scherper gezien, omdat de cijfers nog lang niet zijn zoals zij ze wil hebben." Maar het mag geen "Kerst der eenzaamheid" worden, zei de bondskanselier deze week. Van de Hulsbeek: "Dus op bezoek bij opa en oma, familie en vrienden: dat is straks toegestaan en wordt zelfs aangemoedigd. Maar ze houden hier wel hun hart vast. De angst is dat tijdens de feestdagen veel mensen worden besmet, waardoor de lockdown uiteindelijk langer zal moeten duren."

Italië - Geen skivakantie "Ook in het katholieke Italië wordt uiteraard nagedacht over de Kerstdagen", zegt correspondent Mustafa Marghadi. Hoe die er precies uit komen te zien, is nog onduidelijk. "Op 3 december komt de Italiaanse regering met meer informatie." Normaliter gaan veel Italianen skiën rond de Kerst, maar dat wil de regering dit jaar niet. Daarom gaan vrijwel zeker de skigebieden dicht. Om te voorkomen dat Italianen naar het buitenland gaan, pleit het land samen met Duitsland en Frankrijk voor een gezamenlijk skiverbod. Tot nu toe is de algemene boodschap: vier Kerst zo veel mogelijk met het gezin. Italië is momenteel verdeeld in drie categorieën, afhankelijk van het aantal coronabesmettingen: rood, oranje en geel. In de rode regio's geldt een gedeeltelijke lockdown. Onder andere de minister van Volksgezondheid pleit voor een verdere aanscherping van de regels voor reizen tussen regio's tijdens de feestdagen. In Italië geldt momenteel een avondklok van 22.00 uur 's avonds tot 05.00 uur 's ochtends. Mensen mogen 's nachts alleen naar buiten met een geldige reden. Volgens Italiaanse media denkt de regering na over een latere aanvang van de avondklok op Kerstavond, zodat mensen naar de nachtmis kunnen.

Spanje - Met zes of tien mensen aan het diner? Ook de Spanjaarden moeten accepteren dat de Kerst er anders uitziet dan normaal. "Er komen vrijwel zeker regels voor het maximaal aantal mensen dat bij elkaar mag komen", zegt correspondent Rop Zoutberg. De Spaanse minister van Volksgezondheid, Salvador Illa, zei deze week dat hij een maximum van zes mensen overweegt. Maar over dat getal wordt nog onderhandeld met de regionale autoriteiten. Sommige regio's, onder meer Madrid en Catalonië, pleiten voor minder strenge regels: maximaal tien mensen per kerstviering. "Ook denken de autoriteiten nog na over de vraag of je bijvoorbeeld familieleden uit een verpleeghuis mag halen om met hen de kerstdagen door te brengen", zegt Zoutberg. "En de binnenlandse verplaatsingen zijn ook nog een heikel punt. Nu zijn veel deelstaten afgegrendeld: je kunt er niet in of uit. De vraag is of dat straks wordt versoepeld, zodat je ook met familie in een andere regio Kerst kunt vieren."

België - 'Intieme Kerst dit jaar' "Kerst zal dit jaar intiemer zijn", maakte de Belgische premier Alexander de Croo gisteravond bekend. Belgen zullen maximaal een gast van buiten hun huishouden mogen uitnodigen. Alleen voor alleenwonenden wordt een uitzondering gemaakt: zij mogen twee mensen binnen laten. De coronacijfers in België dalen nu al weken harder dan waar ook in Europa. Eind oktober had België nog meer besmettingen per 100.000 inwoners dan welk ander Europees land ook. Vier weken later is het land gedaald tot onder het Nederlandse niveau en zelfs tot onder het niveau van Duitsland. De Belgen moesten daar wel veel voor opofferen, volgens correspondent Thomas Spekschoor. De schoolvakantie werd met een week verlengd, in het hele land geldt een avondklok en alle niet-essentiële winkels waren dicht. Ook mogen Belgen nog maar één "knuffelcontact" hebben. Die winkels gaan volgende week weer open, maar andere versoepelingen komen er voorlopig niet. Volgens De Croo sluiten we met Kerst en Oud en Nieuw een rampzalig jaar af. "Laat ons er vooral voor zorgen dat Kerstmis niet het begin wordt van een nieuw rampzalig jaar."