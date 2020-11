Badloe wint medalrace en pakt brons op EK; De Geus negende

Badloe had na zich na een matige start op de EK donderdag al opgericht met twee zeges. Vrijdag werd er vanwege windstilte niet gevaren, waardoor prolongatie van zijn titel al niet meer mogelijk was.

De Nederlander was blij dat hij de week kon afsluiten met het winnen van de medalrace. "Normaal vechten we voor het hoogste podium. Dit keer moeten we helaas genoegen nemen met brons. Maar ik ben er superblij mee, gezien de voorbereiding."

Badloe heeft zich de afgelopen tijd vooral gericht op het foilen, de nieuwe olympische discipline, en deed het rustiger aan op de RS:X. "Ik ben dan ook niet bezorgd hoe het is gegaan. We missen nog heel veel puntjes op de i. Dat we desondanks vooraan kunnen meekomen, is een goed teken."

"Het betekent wel dat we deze winter vol aan de bak moeten en extra gas moeten geven. Want het hoogste podium is waar we ons het fijnste voelen", aldus Badloe.