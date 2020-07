Wekdienst 5/6: Protest in Utrecht • Laatste dag onderhandelingen Britten en EU

NOS

Goedemorgen! Vandaag is er een anti-racisme demonstratie in Utrecht, en het is de laatste dag van de onderhandelingen tussen de Britten en de EU over het handelsakkoord.

Het is bewolkt en er trekt regen van west naar oost over het land. De temperatuur ligt tussen 12 en 14 graden.

Weer 5 juni 2020 - Weerplaza

Moet je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Opnieuw een anti-racismedemonstratie, dit keer in Utrecht. Die begint om 18.30 uur op het Jaarbeursplein. Eerdere betogingen in onder meer Amsterdam en Rotterdam trokken duizenden mensen.

En het is de laatste dag van onderhandelingen over het handelsakkoord tussen de Britten en de EU. Een laatste kans om te voorkomen dat het een harde brexit wordt. Wat heb je gemist? Vannacht is er voor de tiende nacht gedemonstreerd in de Verenigde Staten tegen racisme en politiegeweld. Bij zo'n protest in de stad Buffalo in de staat New York is een man van 75 zwaargewond geraakt. Hij kwam ten val toen hij door de oproerpolitie tegen de grond werd geduwd. Eerst zei de politie dat de man gestruikeld was. Een video van het voorval wordt massaal gedeeld en heeft ervoor gezorgd dat er nu een intern onderzoek is gestart. Twee agenten zouden zijn geschorst. Bekijk hier de beelden van het incident. Waarschuwing: de beelden van het incident kunnen als schokkend worden ervaren.

Man zwaargewond op de grond na duw politie - NOS

Ander nieuws uit de nacht Rutte zegt nu anders te denken over Zwarte Piet: In een debat in de Tweede Kamer heeft premier Rutte gezegd "grote veranderingen" te hebben doorgemaakt in zijn standpunt over Zwarte Piet. Hij heeft nu meer begrip voor mensen die zich gediscrimineerd voelen door de zwart geschminkte hulp van Sinterklaas.

Bijna de helft van de cafés en restaurants bleef dicht op 1 juni: Dat concludeert ING op basis van het aantal pinbetalingen in de horecazaken. Afgelopen maandag konden mensen weer terecht op terrassen en aan restauranttafels. Het aantal pinbetalingen schoot omhoog, maar volgens ING dus niet naar een maximale capaciteit.

'Stemmen gekocht voor Groep de Mos in Den Haag': NRC meldt dat er bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in Den Haag stemmen gekocht zijn van kiezers met een migratieachtergrond voor de lokale partij van Richard de Mos. De krant meldt dat op basis van tapverslagen van het corruptieonderzoek rond Groep de Mos. En dan nog even dit Het seizoen van twee sportcompetities in Amerika, de NBA (basketbal) en MLS (voetbal), worden afgemaakt in Disney World in Florida. De competities, die in maart werden stilgelegd vanwege de coronacrisis, wijken uit naar het ESPN Wide World of Sports Complex, dat in het Disney World-resort ligt en voldoende hotels en sportaccommodaties omvat.