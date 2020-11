Van Gerwen klopt De Zwaan en treft nu imponerende Van Duijvenbode

Van Gerwen liep tegen De Zwaan snel uit naar 4-1, zag de Rijswijker nog terugkomen tot 4-3, maar gaf daarna flink gas. Hij won vier legs op rij, waarna de machine opnieuw even haperde. De Zwaan kwam nog dichtbij, maar uiteindelijk maakte Van Gerwen het af met zijn vierde wedstrijdpijl.

Darter Michael van Gerwen heeft zich dankzij een 10-7 zege op landgenoot Jeffrey de Zwaan geplaatst voor de kwartfinales van de Players Championship Finals. De Brabander treft in de volgende ronde weer een landgenoot, Dirk van Duijvenbode.

'Aubergenius' dendert door

Van Gerwen treft in de kwartfinales Dirk van Duijvenbode, die in zijn achtste finale geen spaan heel liet van Luke Woodhouse, 10-1. Pas bij een stand van 8-0 wist Woodhouse zijn eerste leg te pakken.

'Aubergenius', zoals de bijnaam van Van Duijvenbode luidt, kwam uiteindelijk tot een gemiddelde van net iets minder dan honderd punten per beurt.

De Players Championship Finals, een toernooi met de 64 spelers die afgelopen seizoen het best hebben gepresteerd op de Players Championship-toernooien, duurt tot en met zondag.

Het is het laatste grote toernooi in aanloop naar het WK volgende maand in Londen. De kwartfinales, halve finales en finale zijn allemaal zondag.