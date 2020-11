Bijltjesdag voor Nederlandse darters op Players Championship Finals

De tweede dag van de Players Championship Finals is geen goede gebleken voor het Nederlandse contingent darters dat actief is in Coventry. Vier van de zeven overgebleven spelers vonden hun Waterloo in de tweede ronde.

Vincent van der Voort, Danny Noppert, Jermaine Wattimena en Niels Zonneveld zagen hun toernooi vroegtijdig eindigen. Michael van Gerwen, Jeffrey de Zwaan en Dirk van Duijvenbode zijn wel door naar de achtste finales.