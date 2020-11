Mountainbiken heel populair: 'We hebben nu zelfs een wachtlijst'

Mountainbiken is de afgelopen maanden een stuk populairder geworden. Verenigingen krijgen steeds meer leden. "Het aantal aanmeldingen bij onze club is enorm toegenomen. Er komen ontzettend veel kinderen kijken", zegt Han ten Hove, hoofdtrainer van de vereniging Bar End in Apeldoorn. "Het is inmiddels zo druk dat we een wachtlijst hebben."

Volgens Ten Hove heeft de populariteit te maken met de coronapandemie. "De sport mountainbiken bestaat al heel lang, maar door corona is het weer in de aandacht gekomen." Ook komen er steeds meer 'mountainbike-proof' paadjes in de bossen. "En er zijn meer mountainbikeparcoursen waar ouders met kinderen samen kunnen crossen."

Ook Max Verburgd is in maart begonnen met mountainbiken, al kwam dat volgens hem niet door corona. "Ik ben van Amsterdam naar Apeldoorn verhuisd. En dit is natuurlijk een prachtige omgeving om met de fiets te verkennen." Fietsen was niet nieuw voor Verburgd. "Vroeger fietste ik altijd op de racefiets, nu op de mountainbike."

Verburgd fietst samen met zijn zoon. "Ik ben samen met mijn vader begonnen. Mountainbiken is makkelijker omdat tijdens corona andere sporten niet doorgaan."

De afgelopen maanden hebben vooral veel kinderen zich aangemeld. Dat was ook te zien tijdens deze training in de bossen bij Apeldoorn vanmiddag: