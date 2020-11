Toenemende kritiek op Baudet-mentor Paul Cliteur

Cliteurs werkgever, rector-magnificus Carel Stolker, reageert vandaag op de berichten over antisemitisme binnen de partij. Hij noemt "het verwijt van een patroon van antisemitisme" rond Forum uiterst zorgelijk. Het raakt volgens hem ook hoogleraar Cliteur, omdat die zich in Trouw solidair verklaarde met Baudet en zijn ideologische lijn. Daar moet hij klip en klaar afstand van nemen, vindt Stolker.

Cliteur is hoogleraar in Leiden, waar hij Baudet begeleidde bij zijn promotie. Hij wordt wel Baudets intellectuele mentor genoemd.

In een artikel op de site van GeenStijl verwijten verschillende (ex-)leden van Forum (deels anoniem) Cliteur dat hij niet heeft ingegrepen toen de verhalen over antisemitische uitlatingen van jeugdleden en Baudet zelf naar boven kwamen. Ze stellen dat ze bij Cliteur, die toen nog fractievoorzitter in de Eerste Kamer was, aan de bel hebben getrokken.

Volgens de klagers deed Cliteur de uitlatingen af als "malligheid", mogelijk aangewakkerd door "een paar flessen wijn". Hij zou Baudet er wel een keer op aangesproken hebben, maar toen die had verklaard dat hij niet nazistisch denkt of voelt, zou voor Cliteur de kous af zijn geweest.

Solidair

Cliteur gaf dinsdag zijn senaatszetel op, omdat hij naar eigen zeggen de motivatie miste om door te gaan. Wel verklaarde hij zich solidair met Baudet en zijn ideologische lijn.

Vandaag zegt hij daarover in een bericht op LinkedIn dat hij daarmee bedoelde dat hij de ideologische lijn van Forum onderschrijft zoals die in het verkiezingsprogramma staat. "Vanzelfsprekend onderschrijft Cliteur niet de kwalijke uitspraken in berichten die opduiken in appgroepen van jongeren en die sommigen menen te hebben gehoord van Baudet in private situaties", staat in de verklaring die hij in de derde persoon heeft opgesteld.

Over het verwijt dat hij te weinig heeft gedaan tegen het antisemitisme en dat hij het gebagatelliseerd heeft zegt Cliteur desgevraagd: "Jammer dat GeenStijl niets bij me heeft willen checken alvorens tot publicatie over te gaan."